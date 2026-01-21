Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo

Lalín será una de las sedes del Gallego de Kickboxing

REDACCIÓN

Lalín

El pabellón Lalín Arena acogerá el 22 de marzo una de las tres competiciones de la fase gallega de kickboxing. Se trata de una fase valedera para clasificarse para el Campeonato de España.

TEMAS

