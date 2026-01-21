Campo a través
Galicia llama al estradense Brais Rey
El atleta disputará el Campeonato de España de selecciones
Redacción
A Estrada
El deportista del Atletismo A Estrada Brais Rey ha sido convocado por la selección de Galicia de campo a través. Se trata de una convocatoria ganada a pulso por el atleta sub16 del Atletismo A Estrada tras ganar el pasado 3 de enero el campeonato de Galicia de campo a través en A Rúa.
Será de nuevo la convocatoria de un atleta del club con la selección autonómica, una selección que partirá este próximo viernes 23 de enero hacia Córdoba, para correr el sábado en el circuito El Pinillo, en Almodovar del Río, el Campeonato de España de Campo a través por selecciones autonómicas.
Desde el Atletismo A Estrada desearon a Galicia a su atleta la mejor de las suertes en este campeonato.
