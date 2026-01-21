Edu Taboada refuerza al Estradense

Tras el retorno hace solo unos días de Pablo Porrúa, el Estradense ha anunciado el regreso de otro viejo conocido. El delantero compostelano de 24 años Edu Taboada vuelve a un equipo en el que vivió dos buenas etapas en las temporadas 2020-21 y 21-22, interrumpidas por un breve paso por el Arzúa. Con su fichaje el Estradense llena el hueco dejado por la marcha del andaluz Iván Martín, dando así por cerrada la plantilla para la segunda vuelta.

Edu Taboada llega al Estradense después de tres temporadas jugando en la Tercera División de Aragón. Tras dejar el Estradense pasó por Pobla de Mafumet, Lugo B, Borja, Zuera y Andorra, los tres últimos aragoneses. Ahora vuelve al fútbol gallego con la intención de volver a ser importante en el Estradense.

«Llevaba un tiempo fuera de casa y tanto yo, como mi familia, como novia, pensamos que era el momento de regresar. Ahí fue cuando nos llegó la oferta del Estradense para venir ahora en invierno, así que decidí que era hora de irme a casa. Hice las maletas en Aragón, donde estuve muy a gusto y conocí a gente fenomenal, para volver y que mejor sitio que hacerlo en A Estrada. Aquí estuve dos temporadas, que fueron buenas, una con play-off y otra en la que nos quedamos muy cerca. A nivel personal también creo que fueron dos buenos años. Vengo con la misma ilusión que tenía cuando llegué por primera vez», manifestó el jugador compostelano en la rueda de prensa de su presentación.

«Conozco a algunos de los compañeros con los que ya coincidí en mi etapa anterior: Carabán, Ander, Vidal, Porrúa, ahora que acaba de volver... y a otros los conozco de jugar contra ellos», afirmó recordando su gran entendimiento y respeto por Javicho, que ahora ocupa el cargo de segundo entrenador. «Con Manuti no coincidí porque ya se había retirado pero con Javi sí. Siempre tuve muy buena relación con él. Cuando empecé aquí yo era un chico recién salido de juveniles y Javi era el pilar del equipo, el más veterano y la mano en el campo de Alberto Mariano. Siempre me trató muy bien y me ayudó a adaptarme. A Manu lo conozco menos pero por las veces que hablamos sé que es un hombre muy cercano».

«El Estradense ha cambiado desde mi época. Lo veo más profesionalizado. Tiene cosas que pueden marcar las diferencias», valoró. «Mi objetivo a nivel personal es ganar. Las dos veces que estuve aquí gané mucho más de lo que perdí. Quiero volver a sentirme un ganador y a hacer disfrutar a la gente de A Estrada de mí como hice en las otras dos épocas. A nivel colectivo el objetivo debe ser el mismo. Los refuerzos estamos aquí para ayudar al equipo e intentar hacer la mejor temporada posible», afirmó.