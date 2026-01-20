Judo | Júnior
Samuel Tato, plata en el sector oeste del Nacional de judo
REDACCIÓN
A Estrada
El Judo Club Base disputó el Sector Oeste del Campeonato de España Júnior de Judo. Samuel Tato logró una medalla de plata, destacando por una actuación muy sólida y cayendo solo en la final. Gracias a este resultado, se clasifica para la fase final del Campeonato de España Júnior, que se celebrará el 31 de enero en Pamplona, representando a la Selección Gallega de Judo.
Por su parte, Rocío Castro y Libertad Morales no tuvieron un buen día y no lograron superar sus combates. La primera ellas finalizó la competición además con una lesión en la rodilla, de la que esperan una pronta y completa recuperación.
