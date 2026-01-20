Samuel Tato, plata en el sector oeste del Nacional de judo

El Judo Club Base disputó el Sector Oeste del Campeonato de España Júnior de Judo. Samuel Tato logró una medalla de plata, destacando por una actuación muy sólida y cayendo solo en la final. Gracias a este resultado, se clasifica para la fase final del Campeonato de España Júnior, que se celebrará el 31 de enero en Pamplona, representando a la Selección Gallega de Judo.

Por su parte, Rocío Castro y Libertad Morales no tuvieron un buen día y no lograron superar sus combates. La primera ellas finalizó la competición además con una lesión en la rodilla, de la que esperan una pronta y completa recuperación.