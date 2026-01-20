El Estradense avanza en el fichaje de un nueve

El Estradense sigue sin levantar cabeza. Los rojillos finalizaron la primera vuelta de la competición en la décima posición tras firmar un empate en el campo del Barco (1-1). Los de Manuti se adelantaron y tuvieron buenas ocasiones pero terminaron cediendo la victoria con un penalti en el minuto 82. «Cometimos un error grosero. Un penalti tonto y absurdo que nos llevó dos puntos y nos dejó fríos», admitió el entrenador estradense, Manuel González «Manuti».

«Si estuviésemos en otra situación este empate en una salida como esta podría entrar dentro de lo asumible pero necesitábamos ganar», valoró. «Fue un partido que teníamos controlado. Hicimos una buena primera parte. En la segunda, ellos empezaron a buscar pelotazos arriba, jugando con dos delanteros, y nos fuimos desdibujando», afirmó, lamentando que no fuesen capaces de generar ocasiones a la contra a pesar de contar con varias acciones claras en las que no llegaron ni a disparar a portería.

«Después de nuestra mala racha vamos con urgencias a los partidos y eso se nota en los jugadores. Están presionados. Esos nervios se notan porque ellos no nos estaban generando ocasiones claras ni peligro pero no tuvimos esa pausa que nos hacía falta en ese momento. Es normal que estén nerviosos pero debemos ser más maduros en momenos así», lamentó. «En otra situación creo que habría sido un partido que habríamos cerrado».

Mirando hacia el futuro, Manuti considera que necesitan hacer una gran segunda vuelta para volver a engancharse a un play-off que ahora mismo tienen a seis puntos. «Tendremos que hacer unos 30 puntos. Sabemos que es complicado pero estamos capacitados para hacerlo», valoró.

En esa segunda vuelta se aguarda que el Estradense pueda ya contar con un nuevo delantero. Según adelantó ya hay negociaciones muy avanzadas que podrían concretarse en los próximos días.