«Estaba escrito, no podíamos fallar»

El Lalín vivió una gran tarde. «Fue un golpe importante , un gran partido ante una afición que vino a arroparnos. Esta victoria y este liderato es algo que estos chavales se merecen. Esto estaba escrito. Si llegamos hasta aquí, no podíamos fallar», valoró el entrenador de los rojinegros, Dani Méndez tras su triunfo por 1-0 ante el Negreira. Ese resultado en el duelo de cabeza los deja como líderes de la Preferente Norte tras una remontada que comenzó en la zona media de la tabla y que culminó tras encadenar 12 victorias y 2 empates en las últimas catorce jornadas. El entrenador dezano reconoce que es el momento de disfrutar de lo conseguido pero también de aferrarse con uñas y dientes a esa primera posición. «Lo difícil no es llegar, lo difícil va a ser aguantar ahí».

El Cortizo ofreció su mejor versión. | Bernabé/Javier Lalín

Méndez considera que el partido contra el hasta ahora líder estuvo marcado por la igualdad, con una parte para cada uno. «En la primera parte no empezamos bien pero pronto nos hicimos con el mando del partido y tuvimos ocasiones claras además del gol. En la segunda, ellos subieron el ritmo y tuvieron ocasiones para empatar. Lo más justo habría sido un empate pero estamos en uno de esos momentos en los que todo te sale bien. Creo además que el equipo mostró madurez y supo manejar el resultado en momentos complicados», valoró.

El entrenador considera que su equipo, con mucha juventud, tuvo momentos de nervios, especialmente al comienzo. «Hay que darles confianza y quitarles esa presión. Creo que hicieron un partido magnífico. Aquí todos están enchufados, desde los que más juegan a los que menos. Eso nos permite tener entrenamientos de calidad y de nivel alto. Sabemos que las derrotas terminarán llegando. Queda mucho por delante pero sabemos qué tenemos que hacer».

Dani Méndez también agradeció el apoyo de la afición, con muchos niños en la grada animando al Lalín.