El Balonmán Lalín busca nueva directiva

El Club Balonmán Lalín ha convocado una asamblea extraordinaria que tendrá lugar el jueves 29 de enero con un único punto en el orden del día: la presentación de posibles candidaturas a asumir la dirección del club tras acabar los cuatro años de mandato de la actual directiva. Esta asamblea tendrá lugar en el Cafe de Camilo a las 20.30 en segunda convocatoria.