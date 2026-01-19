El Lalín asalta el liderato

El estadio Manuel Anxo Cortizo vivió ayer un día de fiesta. Cientos de aficionados acudieron a una cita ineludible para ver a su equipo pelear por el liderato de la Preferente Norte en un bonito cara a cara contra el Negreira. Los dos mejores de la categoría regalaron un encuentro marcado por la emoción y la tensión de la importancia de los puntos en juego. En ese choque de trenes la victoria terminó siendo para un Lalín en racha y al que todo parece salirle bien. El tanto de Eloy al filo del descanso terminó decidiendo el partido y dejando a los rojinegros en lo alto de la clasificación.

El encuentro comenzó con mucho respeto por ambas partes. Tanto Lalín como Negreira se tantearon de inicio sin exponer más de la cuenta. Poco a poco, los visitantes fueron ganando protagonismo con el balón ante un Lalín nervioso y con muchos errores. Su única esperanza estaba por la derecha, donde Manu Vilariño volvió a ofrecer un derroche de entrega y calidad para dar más de un quebradero de cabeza a la zaga visitante. La otra opción pasaba por Brais Calvo y sus lanzamientos de falta. En uno de ellos Aarón estuvo cerca de poner el primer tanto.

Con el paso de los minutos, los locales se fueron deshaciendo del dominio visitante. Su paso al frente se tradujo en ocasiones claras. Vilariño, en dos ocasiones, pudo marcar. En la primera se topo con le meta rival y en la segunda, tras una gran jugada personal, el balón se fue a córner.

Justo antes del descanso llegaría la jugada clave. Una buena cominación de Vilariño y Brais Calvo en la frontal terminó con el derribo del extremo en el área. No hubo discusión al penalti. Eloy fue el encargado de lanzarlo, colocando el balón en la escuadra. Tras el saque de centro, tocó pasar por los vestuarios.

En la segunda parte, el Negreira volvió a asumir el mando del partido ante un Lalín atrincherado en su campo. Los rojinegros aguardaban la salida al ataque de su rival y la afrontaron replegando líneas y confiando en su buena defensa y en un Dani Sampayo muy seguro en todas las acciones. El meta local no dio opciones en los balones aéreos y sacó varias manos salvadoras en disparos cercanos. Esas paradas y el serio partido de Aarón y Josema fueron claves para que el Lalín lograse mantener su renta. Los rojinegros sufrieron mucho por momentos ante un rival que hizo todo para marcar, pero que no acertó en la definición.

El Negreira sin embargo fue quemando naves y gasolina en su intento de remontada y llegó muy justo de fuerzas a los minutos finales. Ahí los de Dani Méndez pudieron sentenciar. Primero con un disparo flojo de Eloy en una contra y después con un remate de Hugo Alvarellos fuera cuando ya se cantaba el gol.