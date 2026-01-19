Motor | UAE4 Series de Emiratos Árabes
Costoya se queda a un paso de lograr su primer podio en un monoplaza
Acabó tercero en Abu Dabi pero una decisión de la dirección de carrera lo relegó a la cuarta plaza
Christian Costoya no olvidará su primer fin de semana de competición en Fórmula 4. El piloto silledense ha acumulado experiencia a marchas forzadas en tres carreras que dieron para mucho. El de McLaren se marcha sin embargo del circuito de Yas Marina en Abu Dabi sin un podio al que hizo méritos. Una decisión polémica y una imprudente acción de Elia Weiss, que se llevó por delante su alerón, lo impidieron.
Tras el prometedor noveno puesto del sábado, Costoya iniciaba la primera carrera de ayer en las UAE4 Series de Emiratos Árabes Unidos desde la cuarta posición. Pese a mantener bien su posición, el golpe de Weiss destrozó su montura y lo dejó fuera de carrera en la primera curva.
Su última bala era la tercera y definitiva carrera y ahí volvió a demostrar su talento. Costoya salía décimo pero fue remontando posiciones y aprovechando los errores de su rivales para terminar cruzando la línea de meta en la tercera posición, en lo que apuntaba a su primer podio a los mandos de un monoplaza.
A partir de ahí sin embargo, llegó la polémica. Una bandera roja por la salida de pista de tres monoplazas cuando gran parte de los pilotos habían llegado ya meta anuló la última vuelta, lo que hizo que el piloto silledense bajase desde el tercer al sexto puesto. Esta decisión motivó varias reclamaciones por parte de los equipos. La dirección de carrera las analizó hasta bien entrada la tarde. Al cierre de esta edición se anunciaba una decisión salomónica en la que Costoya acababa la carrera como cuarto. El de McLaren sin embargo sí que pudo subir al podio. Lo hizo para recoger el trofeo como mejor rookie de la tercera carrera.
Costoya repetirá circuito esta semana. La tercera cita tendrá lugar el primer fin de semana de febrero en el circuito Dubai Autodrome y la cuarta en el Lousail internacional de Catar. Luego llegará la prestigiosa F4 italiana y, finalmente, la F4 europea.
