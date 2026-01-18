Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera

El Sporting Estrada recibe al Caldas, un rival directo

REDACCIÓN

A Estrada/Lalín

Sporting Estrada y Caldas se enfrentan hoy a partir de las 12.15 horas en el estadio Manuel Regueiro, en un duelo de rivales directos. Los de Tinto marchan decimosegundos con 20 puntos, los mismos que el Caldas. El colista Agolada por su parte juega ante el Campo Lameiro, en un partido que arranca a las 16.30 horas.

