El Lalín, al asalto del liderato en la visita del Negreira al Cortizo

Lalín y Negreira juegan hoy (17.00 horas) un atractivo e importante duelo en el Manuel Anxo Cortizo en el que pondrán en juego el liderato de la Preferente Norte. Esa es la posición que viene ocupando el Negreira casi desde el comienzo de la temporada. En el arranque de la segunda vuelta son líderes con un gran balance de trece victorias, dos empates y dos derrotas, dejando tras ellos una racha de diez victorias consecutivas. El único que ha sido capaz de seguir su ritmo es un Lalín que no pierde un partido desde el mes de septiembre y que se encuentra a dos puntos. Su enfrentamiento en la primera vuelta terminó con empate por lo que además está en juego un gol average particular que puede resultar siendo clave a final de temporada.

«Todavía queda mucha liga así que no es un partido definitivo pero sí que es muy importante porque somos, junto al Betanzos, los tres equipos más en forma de la categoría», manifestó Dani Méndez. «Será un partido igualado que se va a decidir por pequeños detalles. Confiamos en que nuestros aficionados vengan a arroparnos y nos llevemos la victoria», añadió el técnico dezano, quien valoró el gran potencial de la plantilla del Negreira.

Los rojinegros por su parte cuentan con las bajas por lesión de Xocas y Cristian. El delantero todavía debe esperar al 24 de febrero para recibir el alta.