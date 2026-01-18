El Estradense visita al Barco en un partido de necesitados

«Es malo tener urgencias a estas alturas de la temporada pero todo lo que no sea sumar de tres, no nos vale». Las palabras del entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti» sirven para resaltar la importancia del partido que hoy, a partir de las 17.00 horas, jugarán en el campo del Barco.

Los rojillos marchan en la novena posición a seis puntos de los puestos de play off de ascenso. Los locales por su parte están peleando por evitar el descenso, algo que no se esperaba a comienzo de temporada. «Vienen de ser campeones en Preferente y se reforzaron con gente importante en la categoría. Creo que tienen equipo para estar cómodos en la zona media pero de momento no les están saliendo las cosas», afirmó el técnico estradense.

En la convocaria del equipo rojillo se estrenará ya el retornado Porrúa. «Viene con ganas de aportar al equipo. Todavía necesitará un mes para estar a su mejor ritmo de juego pero es un jugador importante». También regresan a la convocatoria Mella e Ian con respecto a la última jornada. La única baja es la de Ángel, que sigue arrastrando problemas con las lesiones.