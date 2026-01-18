El Disiclín Lalín cae derrotado ante el Bueu

El Disiclín Balonmán Lalín cayó derrotado por 31-30 en la pista del Bueu, un rival directo que estuvo más acertado en el momento de la verdad. Un parcial de 5-0 entrando en los diez minutos finales decidió un choque que estuvo siempre muy igualado, con rentas muy pequeñas para unos y otros.

La primera parte terminó con un 17-16 que mostraba esa igualdad. Los locales dejaron mejores sensaciones pero los de Cacheda, aprovecharon las buenas paradas de Iago para no perder la cara al encuentro.

Este guión se mantuvo en la segunda parte, con un intercambio de golpes que dejaba todo en el aire. A falta de diez minutos para el final, el marcador reflejaba un 25-25, cuando se vivió el momento clave. Los locales encontraron a partir de ahí su mejor versión, superando a un Disiclín sin capacidad de reacción para poner el 30-25. Todo parecía decidido pero todavía quedaba un intento final a la desesperada que puso el 31-30 definitivo.

Convocatoria de Alba

La jugadora del Disiclín Lalín Alba Faílde ha sido convocada para participar en las Jornadas de Tecnificación Nacional de la generación 2008–2009 femenina, que se celebrarán del 30 de enero al 6 de febrero. Alba es hermana de David Faílde, jugador dezano del Bidasoa Irún y que ha sido cedido al Alicante.