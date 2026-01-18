Motor | Fórmula 4
Costoya suma sus primeros puntos en la Fórmula 4
Fue noveno y tercero entre los rookies tras realizar cuatro adelantamientos | Hoy saldrá cuarto en la segunda carrera
Christian Costoya se estrenó ayer en una competición oficial de Fórmula 4, una carrera que le sirvió para sumar sus primeros dos puntos y, lo que es más importante, para mostrar que va a dar mucho que hablar esta temporada a pesar de ser todavía un rookie. El silledense dejó grandes sensaciones en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, en un debut en el no se amilanó ante rivales con más experiencia, con cuatro adelantamientos que lo colocaron en la novena posición final y como tercero entre los rookies.
El piloto de McLaren tuvo que salir en la primera carrera desde la décima posición tras una clasificación en la que una mala posición no le permitió hacer vuelta limpia. En la otra de las clasificatorias para la tercera carrera de hoy, esperaron demasiado en dejarlo salir a pista y una bandera roja en su intento de primera vuelta lo dejó con solo dos vueltas para marcar su mejor crono. Salvó el todo o nada con un octavo puesto de salida para la última carrera de hoy. Su gran oportunidad llegará sin embargo en la segunda, en la que saldrá cuarto.
Esa posición deja buenas expectativas después de ver el gran ritmo de carrera que Costoya mostró en la jornada de ayer. Partía como décimo pero una mala salida le hizo perder tres posiciones para comenzar su andadura en el campeonato de Oriente Medio en la decimotercera posición. A partir de ahí le tocó sacar su talento, especialmente a la hora de adelantar. El silledense fue sobrepasando rivales, con un gran ritmo con aire limpio.
Finalmente acabó noveno después de cuatro adelantamientos y dejando la sensación de que incluso podría haber subido algún puesto. Sufrió sin embargo para superar a Emily Cotty, que defendió durante mucho tiempo su posición.
Hoy, a las 7.25 horas, será el segundo asalto y a las 11.20, el tercero.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9