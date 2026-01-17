Fútbol sala | Primera
UD A Estrada y Agolada se enfrentan en el pabellón Coto Ferreiro
Unión Deportiva A Estrada y Agolada juegan hoy a las 20.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro en un duelo de equipos metidos en puestos de descenso. Los dezanos con penúltimos y los estradenses están un puesto por encima con cuatro puntos más. El Inversia A Estrada por parte sigue peleando en el coliderato de la categoría. En esta ocasión juegan mañana a las 12.00 horas en la pista del Ultreia O Pino. En Primera femenina, el Cogal Rodeiro recibe al 5 Coruña (18.00 horas) y el UD A Estrada visita la pista del Ventorrillo.
