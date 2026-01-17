Semáforo en verde para Costoya

La suerte está echada para el flamante nuevo diamante de McLaren, el silledense Christian Costoya. Este fin de semana empieza oficialmente la temporada en su nueva etapa pilotando un monoplaza. Una temporada que se prevé muy completa y que está diseñada a modo de aprendizaje, empezando por el campeonato de Oriente Medio con las UAE4 Series. La primera, este fin de semana en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi en horario diurno.

Costoya repetirá para la semana circuito, pero esta vez en horario nocturno ya que al igual que sucede en la Fórmula 1, la prueba se correrá de noche La tercera cita tendrá lugar el primer fin de semana de febrero el circuito Dubai Autodrome y la cuarta en el Lousail internacional de Qatar. La hoja de ruta de Christian Costoya lo llevará, después, a participar en prestigiosa F4 italiana y, finalmente, será el turno en la F4 europea, conocida como Euro 4.

Top 10

El estreno del joven piloto de Silleda llega sin grandes exigencias. De hecho, en su equipo no se le van a pedir buenos resultados ni grandes hazañas, simplemente que se vaya adaptando, aunque por lo visto en los test previos parece que podría colarse entre los 10 primeros. Incluso llegó a bajar de 1:56 en las preliminares.

Recordemos que se trata del «roockie» en la categoría, que es como se conoce a los pilotos con menos de diez carreras disputadas. Mientras que muchos de los participantes cumplen el segundo y tercer año en la F4. Y también cabe destacar que la mayoría de los que hoy inician el campeonato realizaron en diciembre de 2025 dos carreras, una de ellas coincidiendo con el epílogo de la F1.

En la jornada de hoy, los libres serán a las 6.35 horas, seguidos de dos clasificatorias (10.10 y 10.30 horas) y de la primera de las dos carreras del fin de semana, a las 13.45 horas. Mañana, la segunda carrera de la jornada inaugural será a las 7.25 horas y la tercera está programada para las 11.20 horas. Todo ello se podrá ver a través del YouTube de la página oficial de las UAE4 Series.