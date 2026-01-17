Presentación del Máster de Galicia en el circuito de A Madalena

La escudería Forcarei Motorsport presenta hoy la sexta edición del Máster de Galicia. El Circuito de A Madalena será escenario de la puesta en marcha del inicio del curso automovilístico en Galicia a partir de las 17.00 horas. Pilotos invitados como Alexis Vieitez, Jorge Pérez u otros, participantes en Máster, estarán en la presentación de la prueba. Exposición de vehículos, espectaculo en pista, musica y merchandising amenizaran la jornada.