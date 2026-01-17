Fútbol | Preferente
Iniciativa de la EF Lalín para dar su apoyo al Lalín contra el Negreira
La Escola de Fútbol Lalín quiere dar todo su apoyo al Club Deportivo Lalín ante el importante partido que juega mañana a partir de las 17.00 horas en el Manuel Anxo Cortizo contra el Negreira. Para ello ha anunciado que todo jugador que asista al partido con una prenda de la escuela puesta (chándal, sudadera, plumífero o camiseta) podrá ir acompañado por un adulto que no tendrá que pagar entrada.
- Davila 15/01/2026