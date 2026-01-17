Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
instagramlinkedin

Rugby | Autonómica

Doble partido para el Coreti Rugby Lalín en el Manuel Anxo Cortizo

El Coreti Rugby Lalín tendrá doble partido este fin de semana y ambos en el estadio Manuel Anxo Cortizo. Hoy será el turno del equipo femenino, que recibirá al Pontevedra a partir de las 18.00 horas. El equipo M-14 juega mañana ante el CRAT Coruña a las 12.00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents