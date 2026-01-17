El Disiclín llega a su encuentro con el Bueu subido a la cresta de la ola del optimismo

El Disiclín Balonmán Lalín viaja esta tarde a O Morrazo con la misión de no bajarse de la cresta de la ola de optimismo en la que se encuentra instalado. Una sola derrota en las cinco últimas jornadas avalan el buen estado de forma de los de Pablo Cacheda. Hoy espera un Bueu Atlético Balonmán (19.00 hora, Pablo Herbello), que viene de caer en Gran Canaria.

La incorporación de los juveniles que disputaron el CESA, así como de Miguel García, son las mejores noticias para un Cacheda que cree que el Bueu Creo «con respecto a la temporada pasada no está teniendo los mismos resultados. Ahora pienso que están en mejor dinámica y en su casa sale muy fuerte. Están metiendo a mucha gente en el Pablo Herbello y están generando un ambiente muy chulo, que les está ayudando a sacar los partidos». El técnico se espera «un partido muy reñido entre dos equipos que juegan a un balonmano parecido, con mucho ritmo, mucha velocidad y mucha transición. El que consiga cometer menos errores será el que sea capaz los dos puntos». Cacheda subraya que «estamos en una dinámica positiva. Espero recuperar ese ritmo que nos viene bien, acompañado de que el Bueu no va rehuir de ello. Tenemos que aprovechar un poco la dinámica, intentar seguir escalando en la tabla y que los jóvenes se vayan sintiendo más cómodos».

Por otro lado, el CD Bidasoa confirmó ayer la renovación del guardameta David Faílde por cinco temporadas. El lalinense estará cedido en el Eon Balonmano Alicante hasta el final de la liga.