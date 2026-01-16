BTT | Femenina
Tamara Seijas ficha por el Xesteiras de Cuntis
REDACCIÓN
Tamara Seijas es el fichaje estrella del Club de Montaña Xesteiras de Cuntis. La biker lalinense completa de esta forma su plan para poder compaginar a partir de ahora las pruebas de BTT con las de carretera. Seijas contará esta temporada con doble ficha puesto que también correrá con el Eneicat leonés.
Cabe recordar que el Eneicat CM Team de Lalín anunciaba el pasado 5 de enero la incorporación de la lalinense Tamara Seijas, que llegaba tras firmar una brillante temporada 2025 y un breve pero destacado paso por el Súper Froiz, brillando tanto en carretera como en contrarreloj y bicicleta de montaña. Durante la presente temporada, Seijas se proclamó campeona gallega de ruta y de contrarreloj individual, además de conquistar los títulos de campeona de la Transgalaica y resistencia en BTT, confirmando su versatilidad y alto rendimiento en distintas disciplinas del ciclismo. También logró el subcampeonato absoluto de la Copa de España XCM BTT 2025, uno de los entorchados más destacados del calendario nacional de larga distancia.
Con la incorporación de Tamara Seijas, el equipo leonés suma también a una deportista con «experiencia, fortaleza física y mentalidad ganadora, preparada para afrontar nuevos retos deportivos», destacaban entonces los responsables del conjunto castellano a través de sus redes sociales.
