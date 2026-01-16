Dan a conocer los grupos del Mundial de Omis para veteranos

El Balonmán Lalín Veteranos ya sabe con quién se las tendrá que ver en la Masters Handball World Cup, que tendrá lugar en la localidad croata de Omis del 20 al 24 de mayo, tanto en categoría +35 como en +45. En el caso de los jugadores de +35, los lalinistas, que contarán con la ayuda de cinco jugadores del Xiria, aparecen encuadrados en el Grupo B junto a los eslovenos del RD Prule 67, los egipcios del Aspire Masr y el conjunto rumano del Proteam Stiinta. En el Grupo A jugarán los rumanos del Golden Boys Merasport, los irlandeses del Celtic Legends, el equipo de origen polaco Masters Handball Satl Mielec y los alemanes del HSG Nord Edemissen/Uetze.

Por lo que respecta a la categoría de +45, el Balonmán Lalín jugará en el Grupo A junto a los brasileños del Assefe, los polacos del Bor Wroclaw, los húngaros del Last Dancee of Pecs Old Boys y el cuadro eslovaco del Shth. Mientras tanto, en el grupo B aparecen los lituanos del HC Kauno Azuolas, los polacos del Hutnik Krakow, los brasileños del Tubaroes-Esporte Clube Sao Gabriel, los húngaros del Szike Handball Academy y los españoles del Club Balonmano Móstoles.

Cabe recordar que el Balonmán Lalín Veteranos firmó una gran actuación el pasado mes de junio en el europeo, una competición celebrada en Sevilla. Los rojinegros finalizaron en el Top 6 –lo que les clasificaba para el Mundial de Omis– después de una fase de grupos notable y de dar la cara en el play-off previo a la gran final.