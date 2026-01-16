Choque de trenes en el Cortizo

Puede que llueva, hará frío –eso está asegurado–, los goles se harán de rogar y la importancia de los puntos en juego puede dejar el fútbol de toque aguardando en el banquillo pero a buen seguro ningún aficionado del Lalín que se precie querrá perderse el choque de trenes que el próximo domingo se vivirá en el Manuel Anxo Cortizo. Lalín contra Negreira, primero contra segundo, un duelo que, con media liga todavía por delante, podría tener una trascendencia decisiva para lograr la única plaza de ascenso directo.

Los rojinegros llegan a este encuentro en plena estampida. Desde la llegada de Dani Méndez y Cuqui los lalinenses se han olvidado de pisar el freno y se han llevado por delante todo lo que se han encontrado en su camino. Trece partidos sin perder, siete victorias en los últimos siete partidos, 35 puntos de 39 posibles... un suma y sigue para un Lalín que se nutre cada semana de su efervescente ilusión.

Ese tren sin frenos se topará en esta ocasión con un reto a la altura. El Negreira, equipo señalado en todas las quinielas como el gran candidato al título, ha sumado 34 puntos de 39 posibles en las mismas trece jornadas, un camino igual de vertiginoso que el del Lalín, solo interrumpido por su derrota hace dos jornadas contra en Betanzos.

Para analizar este duelo en la cumbre hablamos con un hombre que ya ha vivido muchos partidos como este. Brais Calvo ya sabe lo que es ascender a Tercera. Lo hizo con el Estudiantil y también con el Estradense, un reto que el pasado verano asumió con el Lalín.

Curiosamente, el centrocampista se debatió en ese momento entre dos ofertas, la del Lalín y la del Negreira, un rival al que conoce muy bien. «Será un partido muy disputado, seguro que con pocos goles, y que se decidirá por detalles. El Negreira es un equipo contra el que llevo jugando toda la vida. Todos sabemos a qué juegan y están haciendo una gran temporada», afirmó, destacando sin embargo el buen momento de forma de su equipo. «Nos costó arrancar y encajar todo, con entrenadores y varios jugadores nuevos. Cuando llegaron Dani y Cuqui fueron capaces de dar con la tecla. A partir de ahí todos nos pusimos a remar en la misma dirección. No creo que hiciesen grandes alardes ni cambios pero sí que supieron transmitir la importancia de respetar este club y este escudo. Es importante siempre tener ese punto de sentimiento que te aporta la gente del club, de la casa. También nos dieron confianza y pidieron esfuerzo y sacrificio por encima de todo. Al final lograron dar un aire nuevo al equipo».

El centrocampista confía en que la buena racha del Lalín continúe y puedan asaltar el liderato, algo para lo que considera clave el apoyo de la afición.