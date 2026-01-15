Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo de una camiseta del Celta en el Cortizo

La directiva del Club Deportivo Lalín anuncia el sorteo de una camiseta oficial del Real Club Celta durante el descanso del partido Lalín-Negreira de este domingo en el Cortizo, a las 17.00 horas. Para participar en el sorteo hay que compartir en las redes sociales del club el anuncio del evento y el regalo se entregará durante el descanso.

