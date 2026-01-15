Homenaje a la fallecida karateca Malusa

El gimnasio Shaolin y el club A Cambadela, con la colaboración del Budoyama, organizarán el día 27 de febrero a las 20.00 horas en el MOME, un homenaje a la karateca Mariluz Barreira Parada «Malusa», quien peló durante años con una enfermedad rara que le consumió la cara y la obligó a someterse a numerosas operaciones.