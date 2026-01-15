Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

rugby | Base

Galicia convoca a siete «abellóns» M16 y M18

Siete integrantes de la cantera del Coreti Rugby Lalín fueron llamados por Galicia para entrenamientos en Vilatuxe y A Estrada este fin de semana. En el campo de San Lorenzo estarán Antón, Isaac y Jose Ramón, y en el de Callobre, Brais, Marcos, Pedro y Aldair Fabián. Los M18 adiestrarán el sábado en el campo de Vilatuxe y los M16 en San Martiño, este domingo.

