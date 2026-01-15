Curso de control de tiempos en el Pontiñas

La Federación Gallega de Automovilismo y la empresa Anube unen fuerzas para formar a los organizadores de pruebas automovilísticas. Han convocado un curso gratuito sobre el nuevo sistema de cronometraje que se celebrará en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis de Lalín el próximo 7 de febrero a partir de las 16.00 horas.