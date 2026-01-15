Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Berres organiza un campeonato de truco

El Club Deportivo Berres organiza el viernes 6 de febrero un campeonato de truco que tendrá lugar a las 22.00 en el local del campo de fútbol. Habrá premios importantes para los primeros clasificados y pinchos para todos los asistentes. Inscripción en los teléfonos 666 323 002 y 669 613 456.

