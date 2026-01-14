«Sé que aquí está mi casa»

Camino a la rueda de prensa convocada por el Estradense a uno le invade una sensación extraña. En el Novo Municipal nos aguardan Toño Camba y Álex García, los dos mandamases del club, junto a Pablo Porrúa, otra vez Pablo Porrúa. «A ver si paras quieto de una vez. Es la tercera rueda de prensa a la que vengo para presentarte como jugador del Estradense», le digo en nuestro apretón de manos. «Sí, no aprendo», me responde con su habitual sonrisa de jugón.

Una vez más, como ya pasó tras su marcha al Arosa, el talentoso centrocampista vuelve a A Estrada a curar sus heridas. En este caso lo hace tras no conseguir triunfar en una aventura obligada. La llamada del Compostela le daba la oportunidad de intentar sacarse esa espina que llevan clavada muchos jugadores de la zona. «Tengo que hacerlo», afirmaba apesadumbrado el pasado verano para poner rumbo a San Lázaro. Allí la aguardaba la misma incomprensión que encontró en Arousa. Porrúa vuelve ahora a la que califica como su casa y lo hace con la intención de volver a disfrutar. Es un camino de redención ya conocido y que permitirá a la afición del Estradense volver a disfrutar de un jugador especial y clave en su historia más reciente.

«Esperemos que la tercera sea la vencida. Esto es fútbol y nunca se sabe lo qué puede pasar», afirmó el centrocampista ya ante el micrófono. «Para mí el fútbol es una pasión y aquí en A Estrada siempre pude disfrutar de él. Vengo de una situación en la que no lo estaba haciendo y preferí primar la opción de poder jugar por encima de otros aspectos», añadió el jugador, valorando su paso por el Compostela. «Me habría gustado que las cosas saliesen de otra manera. Siendo de Bertamiráns, a cinco minutos de Santiago, siempre tuve esa espina clavada de probar y de formar parte de ese club. Desgraciadamente no salió como yo esperaba pero de todo se aprende. Me llevo muy buenos amigos».

«Ahora queda pasar página y centrarme en el Estradense y en intentar repetir lo del año pasado. Quiero participar y sentirme a gusto. Lo hablaba con los compañeros en el vestuario en Santiago, a pesar de que íbamos camino del ascenso, no me sentía parte de eso al no jugar. Ahora vuelvo con la máxima ilusión, con la misma con la que llegué el primer día», sentenció.

Porría admite que esta temporada ha tenido pocas oportunidades de ver al Estradense, ya que los partidos con el Compostela solían coincidir en horarios. «Los vi el pasado sábado. Creo que es el Estradense de siempre, un equipo difícil de batir como los últimos años. Hay que trabajar para que esa pizca de suerte que les está faltando en partidos como ese, caiga de nuestro lado. Será la forma de hacer una segunda vuelta espectacular que nos permita engancharnos ahí arriba».

El centrocampista necesitará poco tiempo de adaptación a un vestuario en el que ya estuvo cinco temporadas. «Conozco a todos y seguí manteniendo contacto con ellos a pesar de estar en Santiago. No necesito adaptarme. Sé lo que el cuerpo técnico quiere de mí y lo que esperan los compañeros de mí. Juntos debemos crecer y mirar hacia arriba».

Mirando hacia el futuro, el centrocampista de Bertamiráns admite que A Estrada es un gran lugar para jugar al fútbol. «Nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Sé que aquí está mi casa y que estoy muy a gusto. Ojalá podamos tirar para arriba, que este club siga creciendo y yo pueda crecer con él».

Álex Delgado abandona el equipo

Álex Delgado. / Bernabé

El retorno de Pablo Porrúa al Estradense ha coincidido con la marcha de Álex Delgado. El jugador llegado el pasado verano ha dejado el equipo a petición propia y todo apunta a que jugará el resto de la temporada en el Montañeros. «Hace unas tres semanas nos comunicó que no acababa de estar a gusto viviendo solo en A Estrada y que quería volver con la familia. Le pedimos que esperase un poco a ver si encontrábamos un recambio. En ningún momento queremos tener aquí jugadores que no estén a gusto. Le deseamos la mayor suerte», afirmó Toño Camba, quien remarcó que su marcha no tiene nada que ver con el fichaje de Porrúa.«Cuando Pablo marchó todos nos disgustamos. Para mí fue el mejor jugador de la Tercera el año pasado. Para nosotros es un jugador de casa, que conocemos bien. Entendíamos los motivos de su marcha, pero nos dolía. Ahora, por suerte, tenemos la suerte de volver a tenerlo aquí. Tenía más ofertas pero quería volver, así que todo fue muy fácil». Para ello Porrúa aceptó recortar su salario.El presidente explicó que el mercado de invierno no está cerrado para el Estradense. «Se marcharon dos y queremos traer dos. Seguimos tratando de buscar un nueve. Creemos que lo tenemos muy cerca. Esperemos tener buenas noticias en los próximos días».