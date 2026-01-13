Victoria y liderato para Manu Souto

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ciclista estradense del Xesteiras Manu Souto se mantiene como líder de la categoría junior del Gallego de BTT tras vencer en las 3H de Resistencia de Noia. Alexandra Lorenzo fue segunda. Víctor Riveira y Nerea Sánchez ganaron en la categoría de parejas junior.

