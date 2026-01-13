El Judo Club Base se cuelga tres medallas en el Campeonato Gallego

El Judo Club Base disputó el pasado sábado en Ferrol el Campeonato Gallego Júnior. Lo hizo con cuatro deportistas, que firmaron una gran actuación con tres medallas como botín.

Rocío Castro se proclamó campeona gallega en -57 kilos después de ganar todos sus combates de la jornada con solvencia. También se proclamó campeón gallego Samuel Tato, en la competición de -73 kilos. Ya muy asentado en la nueva categoría, el luchador demotrostró en este Gallego un gran nivel en todos sus combates.

Libertad Morales acabó como subcampeona galega en -70 kilos. A pesar de estar todavía en categoría cadete, la estradense logró alcanzar la final tras un gran trabajo. Perdió únicamente con la favorita, por lo que desde el club se mostraron muy contentos por su actuación. Seil Soto no tuvo su mejor día pero amplió su experiencia en competición con vistas al Galego Escolar.

Con estos resultados el Judo Club Base se sitúa primero en el ránking por equipos del Campeonato Gallego Júnior, un hecho histórico para el club.

Nacional

El próximo fin de semana los tres medallistas competirán en el sector oeste del Campeonato de España Junior representando a Galicia. Su objetivo en este torneo es intentar conseguir una plaza en la fase final.