El Estradense vivió el pasado sábado una historia que sonó a repetida. Los rojillos firmaron un buen partido. Tuvieron más posesión (63%), más disparos a portería, más corners... pero terminaron perdiendo. En esta ocasión además, esa derrota fue especialmente dolorosa, ya que llegó después de poner contra las cuerda al intratable líder de la Tercera gallega, el Compostela. Era un día de fiesta para una afición que cerraba los actos del centenario y que tuvo que conformarse con el buen sabor de boca que dejó un equipo en crisis de resultados pero no de juego.

Esa atípica situación es la que tiene preocupado al entrenador rojillo, Manuel González «Manuti». «Es complicado analizar esta situación. ¿Qué cambiamos? ¿Qué entrenamos?», afirmaba defendiendo la actuación de sus jugadores ante un rival de peso. «Hicimos que el Compostela fuese un equipo casi incapaz de pasar del centro del campo. Eso es algo que tiene mucho mérito. Sin embargo, con cuatro ocasiones, nos ganan 0-2. No es normal lo que nos está pasando», valoró.

Manuti considera que este partido es «el reflejo» de lo que está siendo el último tramo de la temporada, en el que solo han ganado un partido de ocho para caer hasta la novena posición. «Da rabia vernos en esa posición después de los buenos partidos que jugamos ante rivales de arriba. Nunca había visto dominar al Estradense al Compostela y meterlo atrás. La liga no está siendo justa con estos jugadores. Cuando Galicia lleva a cinco de los nuestros es porque estamos haciendo bien las cosas, aunque eso no se vea en la clasificación», lamentó un Manuti que teme que la mala racha se prolongue. «Tenemos que ir partido a partido y encadenar tres o cuatro victorias seguidas para engancharnos de nuevo. Hay que mejorar o podemos vernos en marzo sin objetivo».

Entrenamiento de Galicia

La Selección Galega UEFA regresa al trabajo para preparar la eliminatoria de la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. El combinado realiza hoy a las 17.00 horas un entrenamiento en el Novo Municipal de A Estrada. En la convoctoria de Galicia tendrá de nuevo un gran protagonismo el Estradense, con cinco convocados. Se trata de los centrales Carabán, Ander Bellido y Landeira; el lateral Óscar López; y el centrocampista Brais Vidal.