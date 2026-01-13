Christian Costoya, distinguido en los Karting Awards de París

El piloto silledense de la academia de McLaren, Christian Costoya (cuarto por la derecha), fue uno de los galardonados en la gala de los Kartings Awards celebrada el pasado sábado en el entorno de la plaza Vendôme de París, organizada por la FIA. Costoya, que está a punto de debutar en una prueba oficial de la Fórmula 4, acudió al evento francés en calidad de campeón de Europa de su categoría de karting. Estuvo acompañado por su padre y mentor, Marcos.