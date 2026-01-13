Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visitas al médicoVigo apaga su NavidadBrotes verdes incendios GaliciaVigo VerticalRobos viviendas VigoSevilla-Celta
instagramlinkedin

Christian Costoya, distinguido en los Karting Awards de París

Christian Costoya, distinguido en los Karting Awards de París | FIA

Christian Costoya, distinguido en los Karting Awards de París | FIA

El piloto silledense de la academia de McLaren, Christian Costoya (cuarto por la derecha), fue uno de los galardonados en la gala de los Kartings Awards celebrada el pasado sábado en el entorno de la plaza Vendôme de París, organizada por la FIA. Costoya, que está a punto de debutar en una prueba oficial de la Fórmula 4, acudió al evento francés en calidad de campeón de Europa de su categoría de karting. Estuvo acompañado por su padre y mentor, Marcos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents