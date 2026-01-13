Christian Costoya, distinguido en los Karting Awards de París
El piloto silledense de la academia de McLaren, Christian Costoya (cuarto por la derecha), fue uno de los galardonados en la gala de los Kartings Awards celebrada el pasado sábado en el entorno de la plaza Vendôme de París, organizada por la FIA. Costoya, que está a punto de debutar en una prueba oficial de la Fórmula 4, acudió al evento francés en calidad de campeón de Europa de su categoría de karting. Estuvo acompañado por su padre y mentor, Marcos.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»