El Sporting golea al Amanecer en el añadido

El Agolada acaricia el empate en un partido donde el Riabadumia llegó a tener dos tantos de ventaja

Brais Dacosta, del Sporting, en un partido anterior disputado en A Estrada. | Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Lalín/A Estrada

El Sporting Estrada venció ayer por 1-3 en Lampans (O Grove) a un SD Amanecer, que empezó mandando en el marcador con un tanto a los 26 minutos. Sin embargo, los auriverdes supieron remontar para llevarse los 3 puntos con el empate conseguido por José Antonio, a los 72 minutos, y en un final trepidante en el que Juanín convirtió un penalti en el minuto 90 y Hugo anotó el tercero y definitivo en la prolongación.

Por su parte, el Agolada regresó ayer de vacío de su viaje a Ribadumia, donde terminó cayendo por un ajustado 3-2. Los locales se adelantaron por dos veces pero David, de penalti, y Nuno acercaron a los suyos en el descuento a un empate que nunca se produjo.

