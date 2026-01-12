El Lalín prolonga su estado de gracia

El Club Deportivo Lalín continúa una semana más contando por victorias sus compromisos ligueros. Los de Dani Méndez se impusieron ayer en el Cortizo a un Betanzos que fue de más a menos, y que terminó sucumbiendo ante la pegada de los rojinegros. La primera parte del encuentro estuvo marcada por la igualdad y varias ocasiones para ambos equipos. Los locales se adelantaron en el marcador con una internada de Manu Vilariño, que centró al borde del área pequeña para que Hugo Alvarellos rematara al fondo de la red. Sin embargo, apenas dos minutos después, el Betanzos logró el empate de forma inesperada. En un centro lateral sin aparente peligro, el balón fue introducido en propia puerta por Aarón llevando la duda a la grada.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Dani Méndez salió con un punto más de intensidad, especialmente a partir del minuto 60, y pasó a dominar el juego en todas sus facetas, generando muchas más llegadas al área rival. El gol de la victoria llegó finalmente tras una falta lateral ejecutada por Brais Calvo, que Aarón remató de cabeza, anotando un gran gol y redimiéndose de su anterior desafortunada acción para alegría de cuerpo técnico y aficionados.

A partir de ese momento, los rojinegros controlaron el partido sin conceder nada al conjunto betanceiro, gestionando su ventaja de manera inteligente. Aunque los visitantes intentaron reaccionar con balones al área, no consiguieron generar ocasiones claras de peligro ante un Lalín que fue creciendo conforme pasaban los minutos mostrando unas hechuras de equipo aspirante a todo.

Liderato

Con este resultado, el Lalín de Dani Méndez suma su séptima victoria consecutiva y mantiene su excelente racha, acercándose a los puestos de ascenso directo. La próxima semana se disputarán el liderato en un encuentro crucial contra el Negreira. Preguntado por la posibilidad real de auparse al liderato del grupo la próxima semana al término del encuentro, Dani Méndez, responsable técnico de los del Cortizo, se limitó a decir: «Quién sabe». Y es que la cita del próximo fin de semana será crucial para medir las verdaderas opciones de los rojinegros.