El Inversia A Estrada FS le endosa 15 goles al Alameda Xario

En una exhibición absoluta de superioridad, el Inversia Seguros A Estrada FS arrolló al Alameda Xario con un contundente 15-0 en el pabellón Coto Ferreiro. El conjunto local no dio opción a la réplica, dominando el encuentro de principio a fin con una efectividad goleadora implacable. La cuenta anotadora estuvo liderada por Martín y Mella, quienes firmaron sendos hat-tricks para romper la resistencia visitante desde los primeros minutos. El festín ofensivo fue secundado por Luis, Pincho y Japo, autores de un doblete cada uno, mientras que Paulino, Julián y Kiko completaron la histórica goleada con un tanto por cabeza. La contundente victoria de este fin de semana mantiene en la parte alta de la tabla a los del Coto Ferreiro, que colideran el grupo empatados con el Coruña FS

La cruz de la jornada fue para el A Estrada FS, que sufrió un duro revés en su visita a la pista del Pontedeume, cayendo por un inapelable marcador de 9-0. En esta ocasión el equipo estradense se vio completamente superado por un rival que no dio tregua durante todo el encuentro sumando su sexta derrota consecutiva del campeonato.