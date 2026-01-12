fútbol sala | 1ª FG
El Inversia A Estrada FS le endosa 15 goles al Alameda Xario
El UD Estrada cae de forma estrepitosa en la pista del Pontedeume
REDACCIÓN
En una exhibición absoluta de superioridad, el Inversia Seguros A Estrada FS arrolló al Alameda Xario con un contundente 15-0 en el pabellón Coto Ferreiro. El conjunto local no dio opción a la réplica, dominando el encuentro de principio a fin con una efectividad goleadora implacable. La cuenta anotadora estuvo liderada por Martín y Mella, quienes firmaron sendos hat-tricks para romper la resistencia visitante desde los primeros minutos. El festín ofensivo fue secundado por Luis, Pincho y Japo, autores de un doblete cada uno, mientras que Paulino, Julián y Kiko completaron la histórica goleada con un tanto por cabeza. La contundente victoria de este fin de semana mantiene en la parte alta de la tabla a los del Coto Ferreiro, que colideran el grupo empatados con el Coruña FS
La cruz de la jornada fue para el A Estrada FS, que sufrió un duro revés en su visita a la pista del Pontedeume, cayendo por un inapelable marcador de 9-0. En esta ocasión el equipo estradense se vio completamente superado por un rival que no dio tregua durante todo el encuentro sumando su sexta derrota consecutiva del campeonato.
