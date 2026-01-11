SD Agolada y Sporting Estrada regresan a la liga lejos de casa

Como visitantes vuelven esta tarde a la competición tanto SD Agolada como Sporting Estrada. Los dezanos, colistas, quieren dar la campanada en el campo del líder Ribadumia, en un choque previsto para 17.00 horas. Los aurinegros despidieron 2025 firmando su primera victoria en el campeonato.

A las 16.30, en O Grove, el Sporting Estrada se enfrentará a un rival directo como es el SD Amanecer. Los estradenses buscan una victoria que les permita situarse en la zona tranquila de la clasificación.