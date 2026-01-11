Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

fútbol | Primera FG

SD Agolada y Sporting Estrada regresan a la liga lejos de casa

REDACCIÓN

Lalín/A Estrada

Como visitantes vuelven esta tarde a la competición tanto SD Agolada como Sporting Estrada. Los dezanos, colistas, quieren dar la campanada en el campo del líder Ribadumia, en un choque previsto para 17.00 horas. Los aurinegros despidieron 2025 firmando su primera victoria en el campeonato.

A las 16.30, en O Grove, el Sporting Estrada se enfrentará a un rival directo como es el SD Amanecer. Los estradenses buscan una victoria que les permita situarse en la zona tranquila de la clasificación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents