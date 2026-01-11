Primera victoria del año en el Arena

El Disiclín Balonmán Lalín cosechó ayer una victoria agridulce en el Arena tras imponerse por un ajustado 29-27 al colista Saeplast Cañiza. Lo que parecía un partido de trámite para los de Lalín acabó convirtiéndose en un ejercicio de resistencia, evidenciando que el equipo sufrió en exceso ante un rival teóricamente muy inferior.

El encuentro comenzó con un Disiclín que parecía superior a su rival, pero que poco a poco se contagió del juego lento y trabado propuesto por el Cañiza. Los visitantes, con una defensa adelantada y agresiva, lograron meterse en el partido y anularon las acometidas locales. La falta de acierto lalinense fue notable, con hasta siete balones estrellados en la madera que impidieron una ventaja cómoda. En portería, Xoel tuvo que sustituir a un Iago desafortunado, aportando dos intervenciones que mantuvieron al equipo a flote.

Tras el descanso, el Disiclín saltó a la pista con otra cara. Aumentó la intensidad defensiva y la velocidad en ataque, y las buenas paradas de Xoel fueron clave para abrir brecha en el marcador. El Cañiza, con un banquillo limitado, comenzó a sufrir físicamente y los locales se escaparon hasta un +7 que parecía finiquitar el choque. Sin embargo, a partir del minuto 45, los de Cacheda entraron en barrena. Una serie de errores en ataque no forzados, impropios de un equipo de Primera Nacional, permitieron al Cañiza reengancharse al partido. Los visitantes, crecidos, provocaron varios 7 metros y a falta de tres minutos se pusieron a tan sólo tres goles de diferencia, metiendo el miedo en el cuerpo a la afición local.

Finalmente, el Disiclín logró amarrar los puntos gracias a la ventaja que había acumulado en los compases iniciales de la segunda parte y su fondo de armario. El arbitraje, calificado de «cenizo» por momentos, no ayudó a calmar los ánimos. Lo positivo para los de Lalín es que empiezan el año sumando. Lo negativo, la imagen mostrada y el sufrimiento innecesario ante el colista. Destacar a Xoel, clave con sus paradas en la segunda mitad y la entrega de Xoán, Ferradás y Ramón.

Un partido para olvidar en cuanto a sensaciones, pero del que se deben tomar notas para corregir errores de cara al futuro.