Lalín y Betanzos pelearán en el Cortizo por estar en la zona noble

El Cortizo vivirá esta tarde, a las 17.00 horas, uno de esos encuentros que definen temporadas. Dos históricos del fútbol gallego como Club Deportivo Lalín y Betanzos FC se ven las caras en un duelo de alto voltaje donde están en juego mucho más que tres puntos: la lucha por la zona noble de la clasificación. El vestuario local afronta el reto con ambición y con casi toda la plantilla a disposición de Dani Méndez. Las únicas ausencias confirmadas son las de Cristian y Xocas, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación de larga duración. El resto de efectivos están listos para el primer partido del año.

Al Cortizo llega el Betanzos, sin duda uno de los equipos más en forma de la categoría. Sus números hablan por sí mismos: siete victorias en los últimos ocho partidos. Se trata de un bloque extremadamente bien trabajado, con una identidad de juego clara y que aterriza con un objetivo claro: sumar de tres para reengancharse a la pelea por el primer puesto. Se espera una buena entrada en el Municipal de la capital dezana.