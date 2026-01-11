Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castigo excesivo para el Coreti en la visita del Campus Ourense

Una fase defensiva del Coreti, ayer, en el partido disputado en el Cortizo. | Bernabé/Amanda Castro

Una fase defensiva del Coreti, ayer, en el partido disputado en el Cortizo. | Bernabé/Amanda Castro

REDACCIÓN

Lalín

El Coreti Rugby Lalín masculino sufrió ayer una contundente derrota por 15-62 ante el Campus Universitario de Ourense en el Manuel Anxo Cortizo. El encuentro, que marcaba el reinicio de la competición tras el parón navideño, estuvo dominado de principio a fin por el conjunto ourensano. Los «abellóns» no pudieron frenar la superioridad física y el ritmo de juego de los visitantes, que impusieron su ley en el Cortizo desde los primeros compases del partido. A pesar de los esfuerzos locales por maquillar el resultado, el Coreti no logró contener las constantes internadas visitantes. Los ensayos rojinegros fueron obra de Cristian, Nando y Díaz.

