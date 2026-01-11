Castigo excesivo para el Coreti en la visita del Campus Ourense

El Coreti Rugby Lalín masculino sufrió ayer una contundente derrota por 15-62 ante el Campus Universitario de Ourense en el Manuel Anxo Cortizo. El encuentro, que marcaba el reinicio de la competición tras el parón navideño, estuvo dominado de principio a fin por el conjunto ourensano. Los «abellóns» no pudieron frenar la superioridad física y el ritmo de juego de los visitantes, que impusieron su ley en el Cortizo desde los primeros compases del partido. A pesar de los esfuerzos locales por maquillar el resultado, el Coreti no logró contener las constantes internadas visitantes. Los ensayos rojinegros fueron obra de Cristian, Nando y Díaz.