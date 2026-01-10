Prohibido fallar ante el farolillo rojo

El Disiclín Balonmán Lalín regresa esta tarde (19.00 horas, Arena) a la competición liguera tras el parón navideño, y lo hace teniendo que enfrentarse al Saeplast Balonmán Cañiza, colista del grupo. Se trata de un partido de contrastes entre un equipo, el local, queriendo seguir en la cresta de la ola tras los buenos resultados recientes, y un visitante que necesita sumar para poder tener opciones de evitar el descenso de categoría.

En cuanto a la vuelta al trabajo, Pablo Cacheda, entrenador del Disiclín, explica que «tanto esta semana como la pasada completamos buenos entrenamientos, con buen ambiente y ganas de recuperar la competición. Estas semanas, entre que están a medio camino entre pretemporada y temporada, los entrenamientos son un poco más duros y ellos están ganas de recuperar la monotonía del día a día con entrenamientos más enfocados en los partidos, como sucedió esta semana». Y subraya que «sabemos de la importancia del partido y en ese aspecto estamos con los ánimos altos para intentar hacerlo lo mejor posible. En este sentido, las primeras buenas noticias del año nuevo llegan por fin de la enfermería rojinegra, donde todo empieza a verse de otro color: «Esta semana ya entrenaron tanto Juan Lago como Brais Cangado. Eso también va ayudando a que el día a día sea mejor a pesar de que faltaron los cuatro juveniles que estaban en el CESA, pero pudimos entrenar sin problema gracias a ir recuperando algún que otro efectivo», recuerda Cacheda.

El entrenador rojinegro sigue con los pies en el suelo en lo que respecta a la actualidad de una temporada de altibajos: «Nosotros ahora somos conscientes de que nuestra situación con las últimas dos victorias de los tres últimos partidos de 2025 mejoró un poco. Estábamos en una situación delicada y creo que somos conscientes de que así sigue siendo», explica. Con tal motivo, para Cacheda «un partido como el de este fin de semana contra Cañiza, que va último y que intentará que no nos distanciemos en esa lucha por salvar la categoría, va a ser un partido a cara de perro. Ellos vendrán para no descolgarse y nosotros creo que ganando también ponemos tierra de por medio de esos puestos de descenso de los que no queremos oír hablar». En ese aspecto, aguarda que el de esta tarde sea un partido «muy duro y difícil contra un equipo que a pesar de ir último viene en línea ascendente y tiene jugadores experimentados. Fue el único equipo que consiguió meterle miedo al Novás. La liga está muy igualada y desde luego que afrontamos el partido sin ningún tipo de relajación. Todo lo contrario, sabiendo que es un partido muy peligroso».

Una jornada más, los lalinistas necesitan el aliento de la grada de un multiusos a media pista que está resultando talismán para el Disiclín. «Volvemos a hacer un llamamiento a la afición porque necesitamos el apoyo de absolutamente todos. Vuelve la competición al Lalín Arena en un año que se está convirtiendo en más difícil de lo que esperábamos. Con la juventud que tenemos nosotros encontrar el apoyo del público y hacer del Arena una olla a presión nos ayuda mucho a poder sacar los puntos. Los de este fin de semana son más que fundamentales», sentencia el técnico rojinegro.