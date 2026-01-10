El Estradense busca igualar la eficacia del Compostela en el Novo Municipal

El CD Estradense y la SD Compostela se enfrentan esta tarde, a las 16.30 horas, en el Novo Municipal de A Estrada. El choque marca el reinicio de la competición en la Tercera Federación tras el parón navideño. El Compostela llega como líder intratable de Tercera pero con el objetivo de romper una racha negativa en tierras estradenses, donde no logra la victoria desde el año 2022. Los rojillos intentan hacerse fuerte en su feudo para escalar posiciones tras un cierre de año irregular.

«Creo que llevamos dos semanas de entrenamientos bastante buenos, recuperando a lesionados, cogiendo carga de trabajo y volviendo a dinámica de partido», señala Manuti, técnico del Estradense. Mella será duda para el encuentro e Ian se pierde la cita porque aún le quedan dos partidos de sanción. Ángel sigue de una baja prevista de dos meses, «que el parón navideño nos permite acortar un poco los plazos, y a ver si en breve le podemos tener con nosotros. Para la semana aún no, pero supongo que para la siguiente estará», vaticina el entrenador.

Manuti hace votos para firmar una buena actuación porque «a ver si hacemos un buen partido. Viene el líder, líder destacado además. Un equipo que está haciendo un temporadón. Ya se presumía que el Compostela tenía un equipazo, pero realmente hacer la puntuación que está haciendo y con estos números de 27 goles a favor y 11 en contra está dominando claramente la liga, y tenemos que hacer un muy buen partido si queremos puntuar». En este sentido, para el responsable técnico rojillo todo pasa por hacer las cosas bien: «Tienes que igualar su nivel de eficacia en las áreas. Si concedes, encajas y arriba no metes pues estos equipos lo que tienen es eso, que dominan las áreas y tienes que igualarlo. Las que tengas, evidentemente, meterlas e intentar no regalarles nada porque son equipos que tienen mucha calidad arriba». Manuti también es consciente que llevar la manija del choque no es suficiente: «Nosotros podemos llevar la iniciativa perfectamente y en eso pienso que no vamos a tener problema pero sí que es cierto que a pesar de llevar la iniciativa podemos perder contra este tipo de rivales porque son equipos que te matan. Yo sigo pensando que todo pasa por nivelar su capacidad de eficacia que tengan en las áreas».

Celebración

Manuti espera que «ojalá acompañe el tiempo y no llueva porque para el Compostela es un desplazamiento cercano y es un equipo que mueve mucha afición. Espero que no llueva porque así el Novo Municipal no se queda tan pequeño y se pueda ver un bonito espectáculo». Será un partido que concluirá con la última celebración conmemorativa de los 100 años de historia del Estradense. A la finalización del partido dará comienzo una fiesta en el campo con música en directo, que se extenderá durante horas y a la que están invitados todos los aficionados del Estradense. Actuará el dúo Alba y Selu, seguido de los DJ Carlos López y Álex Brea. Si todo va según lo previsto, se podría también dar a conocer el nombre del nuevo patrocinador principal del club.