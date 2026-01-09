Efectivos del Xiria reforzarán al Balonmán Lalín en su estreno mundialista de Croacia

El Balonmán Lalín Veteranos contará con ayuda «foránea» para participar en la Masters Handball World Cup, que tendrá lugar en el mes de mayo en la localidad croata de Omis. Cinco jugadores del Xiria completarán una expedición compuesta por 41 personas y dos equipos masculinos, uno de categoría +35 y otro de categoría +45. Los integrantes del cuadro de Carballo echarán una mano a los rojinegros en +35 en busca de una actuación que recuerde al magnífico estreno lalinista en el Europeo de Sevilla. Los rojinegros volarán desde Oporto hasta Múnich para después tomar otra avión que los traslade hasta Split, donde se subirán a un autocar que los deje en la sede mundialista croata.

La lista definitiva del Balonmán Lalín de categoría de +45 está formada por Dani González, Alberto Viz, David Carbón, Manuel Carbón, Diego Sieiro, Jose Montoto, Pincho, Manitas, Rubén Martínez, Antonio Chamorro, Tito, Gonzalo Cortizo, Santi Chamorro, Carlos Montilla, Durán, Pablo Pedreira, Jorge Gulías, Carlos Aller, Roberto Diéguez, Niní, Kali, Sierra, Ignacio Chamorro y Roberto Granja. Y en el caso del equipo que competirá en Omis dentro de la categoría de +35, sus integrantes son Carlos García (Xiria), Cuco (Xiria), Iago (Xiria), Roberto Álvarez, Gonzalo Pombo (Xiria), Josiño, Sebas, Porto, Bruno, Mouriño, Salva, Gustavo Lázara, Jorge López, Sito, Luis Lázara, Miguel Pajarín y Aser Pereira.

Cabe recordar que el Balonmán Lalín Veteranos firmó una gran actuación el pasado mes de junio en la que era su primera participación en un Campeonato de Europa de la categoría, una competición celebrada en la ciudad de Sevilla. Los rojinegros finalizaron su concurso en el Top 6 del continente después de una fase de grupos notable y de dar la cara en el play-off previo a la gran final. La sexta posición obtenida los clasificaba a los lalinenses para el Mundial de 2026, una invitación que finalmente han aceptado.

La Masters Handball World Cup tendrá lugar en la localidad de Omis del 20 al 24 de mayo, un pueblo ubicado en la desembocadura del río Cetina en el mar Adriático, un antiguo fortín pirata ahora calificado como una de las grandes joyas del país croata. Este evento de primer nivel para jugadores veteranos de balonmano reunirá a 62 equipos de 19 países en cuatro continentes, con más de 2000 ex estrellas del balonmano en una celebración del deporte, la camaradería y la competencia.

CESA

Por otro lado, ayer finalizaba en tierras catalanas el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), con importante presencia lalinista. Los juveniles Manuel Souto, Luis Martínez, Martín Vázquez e Luis Rozas se hicieron con la plata, mientras que los cadetes Marco González, Enzo Novoa y Quique Portas fueron medalla de bronce. Además, la infantil Alba Cagide acabó con Galicia en cuarta posición, y octavos, la juvenil Alba Faílde y la cadete Sálvora Vilariño, una selección que estuvo dirigida por Budi y Paco Aguiar.

El alcalde de Lalín quiso felicitar a todos ellos utilizando las redes sociales. Crespo destacó los «excelentes resultados de todas las selecciones autonómicas, en especial los representantes lalinenses».