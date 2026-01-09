El Coreti regresa a la liga en casa ante el Ourense

El rugby regresa con el año nuevo al Cortizo. El Coreti Rugby Lalín masculino recibe mañana a las 18.00 horas al Campus Ourense Rugby con la misión de empezar con buen pie el 2026. De igual forma, y también mañana, las «abellonas» del Avatel viajarán hasta Vigo para medirse al Vigo Rugby Club, en un partido que dará comienzo a las 16.00 horas en As Lagoas de Marcosende.

Por otro lado, en cuanto a la base lalinista, mañana el conjunto M18 «abellón» visita al Club Rugby Ferrol en un choque previsto para las 14.15 horas en la ciudad departamental. Y el domingo será el turno para el equipo de categoría M14, que a las 11.30 horas, visitará el feudo del Vigo Rugby Club.