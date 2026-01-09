rugby
El Coreti regresa a la liga en casa ante el Ourense
Las «abellonas» del Avatel viajan a As Lagoas de Marcosende para medirse al Universidade de Vigo
REDACCIÓN
Lalín
El rugby regresa con el año nuevo al Cortizo. El Coreti Rugby Lalín masculino recibe mañana a las 18.00 horas al Campus Ourense Rugby con la misión de empezar con buen pie el 2026. De igual forma, y también mañana, las «abellonas» del Avatel viajarán hasta Vigo para medirse al Vigo Rugby Club, en un partido que dará comienzo a las 16.00 horas en As Lagoas de Marcosende.
Por otro lado, en cuanto a la base lalinista, mañana el conjunto M18 «abellón» visita al Club Rugby Ferrol en un choque previsto para las 14.15 horas en la ciudad departamental. Y el domingo será el turno para el equipo de categoría M14, que a las 11.30 horas, visitará el feudo del Vigo Rugby Club.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota