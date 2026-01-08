Xoán Ledo disfruta de la victoria del Celta

El portero lalinense del Dicorpebal Logroño La Rioja, Xoán Ledo, asistió en directo junto a su padre, Juan, a la última victoria del Real Club Celta en su feudo. Padre e hijo hicieron gala en Balaídos de su reconocido celtismo y disfrutaron de la goleada de los de Giráldez al Valencia.