btt | Femenina

Raquel Román será corredora del Extol MTB Team en 2026

Raquel Román Sarmiento.

REDACCIÓN

Lalín

El Extol MTB Team anuncio la primera incorporación del equipo dezano en este incipiente 2026. Se trata de la reconocida biker Raquel Román Sarmiento, que atesora en su haber un gran palmarés con títulos autonómicos y nacionales en distintas distancias y modalidades. «Estamos muy contentos de anunciar la incorporación de Raquel Román», apuntan desde el club en sus redes sociales. El Extol MTB Team recuerda que Raquel Román conquistó la Copa Galicia XCM, el Campeonato de Galicia XCM y la Transgalaica. Además, tiene en su poder un más que meritorio tercer puesto en el Campeonato de España de XCUM.

