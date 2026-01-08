Un CD Lalín con números de campeón

En el fútbol, a menudo se dice que el cambio de piezas en el banquillo es una apuesta al aire. Sin embargo, en el Manuel Anxo Cortizo, la llegada de Dani Méndez y Cuqui no ha sido una simple transición, sino una revolución silenciosa que ha transformado la cara del Club Deportivo Lalín. Lo que comenzó en octubre como una solución interina tras la salida de Roberto Fernández, se ha convertido en la racha más sólida de la categoría. Nueve victorias y un empate en diez jornadas convierten desde entonces a los rojinegros en líderes virtuales de una clasificación en la que son segundos, sólo superados por el Negreira.

«Desde que llegamos Cuqui y yo hemos intentado, partiendo de la plantilla que teníamos y en función de los rivales a los que nos íbamos enfrentando, darle soluciones a los jugadores para sacar los partidos adelante. Está claro que el conocimiento de la plantilla, de la categoría y de su nivel era un activo nuestro favor», explica Dani Méndez. Si el fútbol es un estado de ánimo, el Lalín está en el mejor momento de la última década. Con el «efecto Méndez y Cuqui» en pleno apogeo, el equipo no sólo busca ganar partidos, busca devolver al club al lugar histórico que le corresponde: Tratamos de afrontar los partidos con dos premisas importantes: Intensidad alta superior a la del rival y minimizar nuestros errores, que para nosotros son las claves de la categoría. La mayor parte de los goles en esta categoría vienen por errores del equipo que recibe los goles», añade Méndez.

Bajo la nueva dirección técnica, el Lalín ha dejado de mirar de reojo la zona media para asentarse en los puestos de privilegio. Con victorias contundentes, como el reciente 2-4 en Fene, el equipo ha demostrado una pegada y una solvencia defensiva propias de un líder: «Sabíamos del potencial de la plantilla y hemos tratado que creyeran que eran capaces de ganar a cualquiera. A partir de ahí, y gracias a la confianza que van cogiendo los futbolistas debido a los resultados, todo vino rodado. Sin duda, los jugadores son los principales protagonistas de los buenos resultados», asegura el entrenador lalinista. Dani Méndez también deja claro que «a mayores tenemos un cuerpo técnico fantástico con Martín en la preparación física, Peña en la preparación de porteros y Tate en prevención y recuperación de lesiones». El domingo visita el Cortizo el Betanzos, cuarto clasificado, para despedir la primera vuelta.