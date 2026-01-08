Brais Rey se proclama campeón de Galicia de campo a través

El estradense Brais Rey se proclamó en A Rúa campeón de Galicia de campo a través en la categoría Sub-16. El fondista del Atletismo A Estrada impuso su ley sobre una distancia de 4 kilómetros por el circuito de O Aguillón, donde apenas tardó unos metros para situarse en cabeza, una posición que no abandonó en toda la prueba. Hizo un tiempo de 12.50 en meta para colgarse su primera medalla de oro en un magnífico comienzo de año para Brais Rey.