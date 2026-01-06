Tamara Seijas se incorpora al Eneicat CM Team de León

El Eneicat CM Team de Lalín anuncia la incorporación de la lalinense Tamara Seijas, que llega tras firmar una brillante temporada 2025 y un breve pero brillante paso por el Súper Froiz, destacando tanto en carretera como en contrarreloj y bicicleta de montaña. Durante la presente temporada, Seijas se proclamó campeona gallega de ruta y de contrarreloj individual, además de conquistar los títulos de campeona de la Transgalaica y resistencia en BTT, confirmando su versatilidad y alto rendimiento en distintas disciplinas del ciclismo. También logró el subcampeonato absoluto de la Copa de España XCM BTT 2025, uno de los entorchados más destacados del calendario nacional de larga distancia.

El fichaje llega después de que el Eneicat comunicara el mes pasado a sus aficionados y patrocinadores una decisión «meditada y profundamente ligada a la esencia de nuestro proyecto»: no competir en UCI Continental, pero manteniendo un equipo de categoría nacional, con su estructura profesional intacta. Esta decisión no responde a una renuncia, sino a una convicción. «Entramos en una nueva etapa marcada por una apuesta firme por la juventud, la formación y la cantera, pilares que consideramos indispensables para construir un proyecto sólido, sostenible y con identidad propia». Con la incorporación de Seijas, el equipo leonés suma a una deportista con «experiencia, fortaleza física y mentalidad ganadora, preparada para afrontar nuevos retos deportivos», destacan.

Por otro lado, Tamara Seijas negocia estos días con un club gallego de prestigio para seguir corriendo en pruebas de BTT.