La quinta edición del Trofeo Caldas Vila Termal cerró este fin de semana en la piscina Antía García Silva de Caldas una edición histórica con cerca de 400 deportistas, récords y gran nivel colectivo. La cita organizada por el Club Acuático Umia reunió a participantes de 15 entidades deportivas, de los cuales una docena fueron gallegos, uno cántabro y dos de Castilla y León. La competición de las categorías infantil, cadete, absoluta y máster se sumó a la celebración de los I Xogos Alevíns Caldas Vila Termal, en lo que tomaron parte activa un total de 55 jóvenes en una jornada de carácter no competitivo centrada en la convivencia, el aprendizaje y los valores del deporte base.

Récord de brazadas en la piscina Antía García Silva

En el cómputo global, el mejor club fue un año más el Umia, con un total de 800 puntos, por delante del SAL y el Sysca. Entre los registros más destacados, Paula Pena, del CNS A Estrada batió en dos ocasiones el récord gallego cadete de los 50 metros arrastre, mientras que su compañero Martín Seoane hizo lo propio en categoría juvenil. Además, el equipo absoluto del Umia formado por Asier Ramos, Hugo Loureiro, Abel González y Manu Vilar logró el récord gallego en su prueba. La burgalesa Lucía Zorrilla amadrinó los juegos pensados para los más pequeños.